La gilipollez de mensaje de Monica Hoyos: "Me quiero quedar embarazada de Albert Rivera"

La ruptura sentimental de Albert Rivera hace unas semanas propició que una frívola Alba Carrillo se postulara desde el programa 'Ya es mediodia' que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco, como candidata a ser la nueva pareja del político de Ciudadanos y a la vez ser la 'señora presidenta' de un nuevo Gobierno para vivir en la Moncloa.



Según recoge Exclusiva Digital, este martes, tras su periplo desaparecida en combate habiendo regresado a 'Sábado Deluxe' la semana pasada, Mónica Hoyos se venía arriba en el programa de las mañanas de Telecinco y tras mantener un impostado mini rifirrafe con la ex de Feliciano López '¡por el amor!' de Albert Rivera, ha subido la propuesta que en su día le hizo la modelo y ha manifestado que le gustaría "quedarse embarazada del líder del partido naranja' y ser la madre de los nuevos hijos de Rivera.



Desde esta redacción pensamos negro sobre blanco y no hacemos una pregunta: ¿no tienen suficiente con la fauna frikiede 'GH DUO' que necesitan sacar en contenidos irrelevantes a nuestro políticos?. Puestos a fantasear o decir chorradas creemos que el mejor candidato para cualquiera de ellas sería Pablo Echenique. Por opinar que no quede