Jorge Javier Vázquez 'masacra' a Antonio Tejado por su forma de concursar en 'GH DUO'

Antonio Tejado está continuamente diciendo a su pareja Candela Acevedo como debe actuar hacia él durante su estancia en la casa de 'GH DUO' en Guadalix de la Sierra.

Este hecho no le ha gustado nada a Jorge Javier Vázquez quien este martes, en 'GH DUO: Límite 48 Horas' les decía claramente su opinión acerca de cómo estaba actuando el sobrino de María del Monte.

"Me siento rarísimo, Antonio. Como espectador me siento rarísimo. Vamos, voy a dar un paso más allá. Me siento engañado. . Es que si aquí jugamos a entrar a un concurso y a vivirlo con todas sus consecuencia. Pero estar continuamente pactando lo que hacer, lo que no hacer. Lo que decir, lo que no decir..."