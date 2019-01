A Kiko Rivera no le sienta bien el 'embarazo' y se pega un gran batacazo en la casa de 'GH DÚO'

Kiko Rivera se caía aparatosamente golpeándose contra el suelo este martes durante la segunda gala de 'GH DUO', faltando pocos centímetros para que se diera en la cabeza con el marco de una puerta.



El mismo Jorge Javier Vázquez contenía la respiración al ver como tenía lugar el batacazo en directo. Por fortuna el hijo de Isabel Pantoja se levantaba inmediatamente y daba cuenta de su estado de salud afirmando que no le había pasado nada.



"Pero ha parecido que te dabas en la cabeza, ¿estás bien?", le preguntó enseguida Jorge Javier. "Sí, sí, estoy bien, pero menudo trastazo me he pegado", decía colocándose la gorra y sonriendo con su barriguita artificial de embarazado.



Aunque el haber salido indemne del resbalón no fue el único motivo de alegría que tuvo Kiko Rivera en la noche. Lo mejor para el Dj fue que su mujer, Irene Rosales, fue la menos votada por el público y no tendrá que sentarse en la sala de expulsiones el próximo jueves.



"Me alegro muchísimo por ella", manifestó Kiko tras conocer el resultado de las votaciones. De esta forma, el Dj podría ser el segundo expulsado de 'GH Dúo' si la audiencia prefiere que permanezcan en la casa Yurena y Antonio Tejado, los otros dos nominados.