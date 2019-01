Matamoros intenta dejar por los suelos a Miriam Saavedra y ella le da un corte épico

Kiko Matamoros se encontraba este martes en los asientos de invitados colaboradores a 'GH DUO: Límite 48 Horas'. No sabemos exactamente que hacía el de 'Sálvame' en este programa ya que no tiene familiar o amigo que concurse y tenga que defender, ni tampoco él ha ganado nunca ningún realitie. Imaginamos que fue para que Jorge Javier Vázquez le tirara un poco de la lengua sobre su nueva relación amorosa (algo que no consiguió ya desde el inicio del programa), o quizá para crear alguna que otra polémica barriobajera, algo en la que ya ha demostrado en numerosas ocasiones que es experto.

Y precisamente esto fue lo que pasó. Según recoge Exclusiva Digital, la actitud de Sofía Suescun con Ylenia Padilla continuó con una guerra de zascas en el plató de ‘GH DÚO: Límite 48 horas'.

Miriam Saavedra, ganadora de 'GH VIP 6' acusó a Fede del mal comportamiento de Ylenia, algo que Kiko Matamoros no toleró viendo en ello la ocasión para arremeter contra la peruana: "No dices una cosa coherente, hija".

Hasta aquí todo más o menos dentro de los cauces habituales del programa. Pero como suele suceder la cosa se fue calentando y terminó con un comentario soez de Kiko Matamoros a Miriam: "¡Cállate, Princesa de la basura!". Pero ella no se quedó callada y le respondió con un "seré boba, pero no soy una cagona como tú".