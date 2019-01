La esperpéntica cena entre la madre de Sofía Suescun y Julio Ruz en 'GH DÚO'

A veces nos preguntamos lo retorcidas que pueden llegar a ser las imaginativas mentes de los guionistas de 'Gran Hermano' en todas sus versiones.



Como ejemplo sirva lo que pasó este miércoles en la versión express alargada de 'GH DÚO' que emitió Telecinco antes del segundo capítulo de 'Los Nuestros 2', y que llevó a la ficción protagonizada por Paula Echevarría a anotar mínimo no llegando a los 2 dígitos de audiencia.



Después de las continuas trifulcas que mantiene Julio Ruz con su ex María Jesús Ruíz en la casa de Guadalix de la Sierra, los de Zeppelin TV han querido darle un respiro al concursante montándole una cena con una acompañante bastante 'especial'.



Según recoge la web de T5 Julio se veía sorprendido con una cita de lo más inesperada... ni más ni menos que con Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, que no sabemos que pito toca en esta historia, o va a tocar.



Aunque al principio estaban los dos estaban un poco nerviosos, poco a poco se fueron soltando y la verborréica Maite no dudaba ni perdía el tiempo en en tirarle los 'tejos' a Julio de forma más o menos sutil. ¿Todo un guión o es así esta mujer?