Sofía Suescun descubre por fín lo que ocurrió entre ella y Kiko Matamoros

Estar encerrada conviviendo con otras personas provoca que antes o después te abras íntimamente a aquellas personas con las que en principio crees tener mas química.



Eso es lo que ha hecho Sofía Suescun que ha desvelado a sus compañeras Ylenia Padilla y Carolina Sobe todo lo que pasó en el tiempo en que se dejaba ver con frecuencia con Kiko Matamoros.

Ya conocemos lo que dijo el colaborador de 'Sálvame' sobre esa 'presunta relación' y ahora le ha tocado el turno a la concursante de 'GH DÚO' y ganadora de la última edición de 'Supervivientes'.



Sofía afirmaba que coincidieron en septiembre en una gala y ahí empezó todo. "Tiene su edad, pero ya les gustaría a muchos", afirmaba Suescun.



"¿Cuándo apareció Kiko Matamoros en tu vida?", le preguntaba Carolina Sobe. "En septiembre se habló un poco y ya está. Coincidimos en una gala y ya...", decía Sofía. Pero Ylenia quería saber más y no dejaba que terminará ahí la cosa: "Yo lo veía empezar, la verdad. Me llamaron de ‘Sálvame' y todo para preguntarme, pero dijo que no sabía nada. Pero ya había visto ahí un tonteaco que flipas. No por tu parte, más por la de él".



"Viniste a decirme 'es que tía parece que le guste que estén diciendo estas cosas y que me hace estas cosas para luego poder hablar'", afirmaba Carolina Sobe. "¿Ah sí? ¿Te dije eso? Fue a raíz de un bolo más que nada. Kiko Matamoros tiene su edad, pero ya les gustaría a muchos. A mí cuando salió lo de Kiko, flipas con lo que me ofrecían y dije que no a todo. Es una mierda porque me daba rabia porque por esa diferencia de edad ¿es que no me puedo llevar bien con él, tío?", respondía la navarra.



"Ya, es que siempre lo llevan todo al plano sexual o sentimental o interés. Si lo has hecho, bien por ti y si no lo has hecho porque no te ha apetecido y no te ha dado la gana, también bien", decía Carolina Sobe. Un envite que Sofía no quiso recoger.



Por tanto según Sofía, que suele ser bastante sincera, solo hubo eso, amistad y ganas de Matamoros de profundizar más.