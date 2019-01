Un indignado Kiko Matamoros explota contra 'Sálvame': "¡Estoy hasta las pelotas...!"

"Estoy hasta las pelotas de ser generoso con ese programa", decía Kiko Matamoros ante la enésima polémica sobre su nueva novia, Cristina Pujol tal y como recoge la web de T5. Cree que se está dando un tratamiento "abusivo" e "injusto" a su nueva relación en 'Sálvame' es incluso se atreve a decir que en ocasiones "delictivo". Pero no solo carga contra el programa como ente, que entendemos que realmente lo hace contra su productora La Fábrica de la Tele, también critica ferozmente a Paz Padilla, Gema López o Belén Esteban para las que tiene calificativos de lo más variados.

Desde esta redacción no damos crédito como a una persona con la honorabilidad y respetabilidad que tiene el Sr Matamoros, un ciudadano ejemplar que nunca dice una palabra más alta que otra, se han atrevido a darle un trato tan injusto y precisamente la empresa para la que trabaja y de la que lleva ingresando dinero desde hace más de 10 años. No lo entendemos

Que si se parece a Angelina Jolie, que si es de Albacete y no de Brasil, que si era gogó, que si su ex le acusa... La relación de Kiko Matamoros y Cristina Pujol va camino de lograr una buena puntuación en el ranking de polémicas de 'Sálvame'.

Matamoros no se siente correspondido en el programa y muy harto de que dejen caer sobre él la sombra del montaje y del lucro económico desde que se separó, algo que estamos convencidos sería incapaz de hacer nunca dada su intachable honorabilidad, por eso respondía con su enorme educación : "Estoy hasta las pelotas de ser generoso".

El colaborador se declaraba disgustado, pero retomaba el cabreo y la indignación con Paz Padilla. Todo empezó con una información de María Patiño, hablaba de que Cristina había sido gogó, pero Matamoros criticaba la reacción de la presentadora, que cree que dio un paso más: "Da un salto más adelante y lo que entiende que Patiño está contando o se puede inferir es que se dedica o se ha dedicado a la prostitución".

"Me parece absolutamente digna la profesión de gogó o de meretriz cuando alguien tiene que hacer eso para sacar adelante su vida y la de los suyos siempre que sea una acto de propia voluntad", afirmaba el hermano gemelo de Coto Matamoros, que a la vez criticaba la reacción de la presentadora gaditaana. "Me parece machista, sexista y retrógrado", ha dicho Kiko y promete no volver a tener trato con ella: "No pienso hablar con ella ni una palabra más".

Por otro lado ha cargado contra algunos compañeros en particular y, en especial, contra Gema López, a quien llama "fiscal barata". De ella esperaba una rectificación desde hace meses, pero también se quejaba de otros como de Gustavo González, Diego Arrabal o de "la princesa del suburbio". Por ello, su vuelta a 'Sálvame' ha sido complicada.