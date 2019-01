El Sr. Barragán reapareció en televisión y no le vas a reconocer

El Sr. Barragan, el famoso personaje cómico creado por José María Rubio a finales de los años 80, ha reaparecido este domingo en el programa 'Viva la vida' (Telecinco).



Pero su aparición en el programa que presenta Emma García dejaba al público y espectadores desconcertados ya que llegaba sin ir caracterizado de su personaje,

Totalmente irreconocible, José María bromeaba con los colaboradores recordando sus comienzos y sus mejores momentos como humorista.





"Estoy como desnudo. Y mira que ha salido más de una vez en televisión, pero el disfraz es una cosa que te da valor, te da escondite, te da fuerza... y sobre todo a los que somos tímidos. Y ahora estoy como..."

empezaba a excusarse cuando Emma García pedía al público un aplauso para él..



Rubio o 'El Sr Barragán' ha contado que venía del mundo de la publicidad y que creó al personaje de casualidad. Carrefour era cliente suyo y tenía que grabar una cuña publicitaria en la que faltaba "un monstruo". "Y puse yo la voz diciendo 'Carrefour es más barato'. Y ahí empezó la tontería y ya llevo más de 30 años", explicaba



Según publica Exclusiva Digital, el humorista también contó que siempre ha mantenido las dos identidades, aunque separadas y diferenciadas, la suya propia y la de su personaje. "Pasaba de gilipollas a serio", ha admitido y ha bromeado con que a él no le reconoce la gente por la calle: "No sé lo que es la fama".



Kiko Matamoros, con quién coincidió en la cuarta entrega de la saga Torrente, ha comentado que convivir con esas dos personalidades tenía que ser "como esquizofrénico" y Barragán ha aprovechado para lanzarle una pulla: "Tú también haces en la calle un papel y en la tele haces otro".



Un comentario que provocaba un espontaneo aplauso entre el público y el humorista ha afirmado que no quería enfrentarse a él porque le respetaba mucho.