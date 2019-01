Ona Carbonell confiesa lo que más odiaba de 'Masterchef Celebrity' y no te lo vas a creer

Ona Carbonell, medallista olímpica de natación sincronizada y ganadora de la última edición de 'MasterChef Celebrity', visitaba este lunes el plató de 'El Hormiguero' para hablar de su carrera como deportista de élite y también sobre su paso por el talent culinario de La1 de TVE.



Durante la distendida conversación que mantuvo con Pablo Motos, el presentador le preguntó qué era para ella más difícil, la natación o la cocina, y Ona contestó sin pensarlo dos segundos:

"Lo que más me costó de 'MasterChef Celebrity' fue estar tanto tiempo de pie. Son más horas de las que luego aparecen en la tele y no lo soportaba. Me dolían las rodillas, la espalda...".