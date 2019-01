La broma de Jorge Javier Vázquez sobre las votaciones en 'GH DÚO' que no ha gustado nada a Vasile

La relación de 'amor-odio' que mantienen Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja es algo que a Telecinco le produce buenos réditos en cuanto a contenido y audiencia.

Tras el último gran desencuentro entre el presentadora y la tonadillera, aún está pendiente su reconciliación en público, es decir ante las cámaras de Telecinco

No obstante esta llamémosle distante relación, no es óbice para que los hijos de la sevillana, Kiko y Chabelita, participen con frecuencia en programas y realities de la cadena de Mediaset España, algo que aproxima la posible reconciliación.

Como decíamos al comienzo del artículo, esta enemistad da mucho contenido y Jorge Javier aprovechaba para bromear sobre ellos este martes durante 'GH DÚO: Límite 48 horas' donde acudía Anabel Pantoja, sobrina de la cantante en el papel de defensora de su primo Kiko, reconociendo la colaboradora de 'Sálvame' que su tía estaba algo preocupada con el concurso y la actuación de su hijo y su nuera.

Isabel Pantoja se habría dado cuenta de que algunos concursantes como, es el caso de Ylenia o Fortu estarían "conspirando" para nominar a su hijo Kiko. Este hecho le puso en bandeja a Jorge Javier para ofrecerse, no sin cierta ironía, a ayudar a la viuda de Paquirri: "Si fuera más lista, me habría llamado y hubiera manipulado yo las votaciones". El de Badalona además bromeó sobre la posibilidad de "trucar" las nominaciones: "¿Qué te crees, que no tengo yo mano?".

Un comentario que no se debe decir ni en broma dada la suspicacia de las redes sociales donde siempre hablan de posibles tongos en las votaciones de nominados y expulsiones finales y que ha caido como un jarro de agua fria y los despachos de Mediaset