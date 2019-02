Juan Miguel confiesa que fue actor porno y la casa de 'GH DUO' se vuelve histérica

Si algo tiene la convivencia televisada 24 horas al día es que en algún momento salta la chispa, en este caso nos referimos a los momentos divertidos y no a la bronca y mal rollo que quizá rezuma con más abundancia.

Kiko Rivera se partía el pecho de risa, a Carolina Sobe se le saltaban las lágrimas de las carcajadas y Juan Miguel, entre tanta diversión, empezó a dar detalles de su desconocido pasado como ¡actor porno!.

El ex marido de Karina ha soltado este ‘secreto' de tal forma que ha dejado alucinando a sus compañeros. Resulta que el concursante de ‘GH DUO' ha protagonizado tres películas de cine X para adultos.





"Me dejaron en una mansión, con serpientes, de todo, y allí fue donde rodamos la primera película porno", explicaba en la cocina con la mayor normalidad del mundo. Kiko Rivera, alucinando, no se pudo aguantar: "Me muero por ver una película porno tuya". El peluquero, sacando pecho, corrige a su compañero: "Oye, he hecho tres".

Pero según recoge la web de T5, lo mejor de la conversación llegaba cuando Juan Miguel ha explicado a Carolina y Kiko que en Marbella le confundían con un famoso actor de cine porno llamado Ron Jeremy. "¿No sabes quién es? Se parece a mí, es un actor porno con un rabo así de grande", explicaba Juanmi mientras Kiko Rivera estaba a punto de atragantarse al reirse comiendo cereales.

Julio Ruz, que se incorporaba poco después a la charla, daba fe que sí se parece al famoso actor.

La película que ha protagonizado se llama 'Viaje al sublime edén', en ésta, Juan Miguel actuaba junto a una chica. "Empieza en la peluquería, la comienzo a peinar y luego acabamos más pegados", explica la temática de su filme entre las carcajadas de los presentes. Kiko Rivera, que seguía flipando en colores, confiesa: "Daría la vida por tener aquí una tablet para poder verlo".