Mila Ximénez deja como una piltrafa a Rafa Mora: "Eres un imbécil"

'Sálvame' sigue generando momento gloriosos a cuenta de no respetar el turno de palabra sus colaboradores. Parece que les va la vida en ello aunque seguro que algunos piensan que lo que si les va es la silla en el plató del programa.



El otro día Carlota Corredera les daba a todos un repaso en relación a este tema, calificándolos de niños de jardín de infancia.



Según recoge Exclusiva Digital, este viernes era Mila Ximénez la que descalificaba en directo en Sálvame' a Rafa Mora dejándole como una piltrafa



La eterna batalla de ‘Sálvame' por el turno de palabra provocaba una descomunal bronca entre entre la ex mujer de Manolo Santana y el musculoso ex tronista del programa de citas de Mediaset.



La veterana colaboradora afirmaba que era un "coñazo" y un "rollo" trabajar con Rafa Mora, mientras él pedía al público que le dieran "algo" a su compañera para frenar el brote que le estaba dando.



Un comentario que provocaba una mayor explosión de ira y furia en Mila, quien llamaba a Mora "imbécil" a la vez que le lanzaba un irónico zasca: "Con lo guapo que estabas en MyHvV".