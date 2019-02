Gil Silgado, ex de Mª Jesús Ruiz, pone a parir a Julio Ruz: "Es un ser despreciable"

José María Gil Silgado se ha sentado este sábado por primera vez en el plató del 'Deluxe' para dar su versión sobre María Jesús Ruiz y Julio Ruz y dejar las cosas claras desde su . El empresario no solo ha hablado de su expareja la ex Miss España, también tuvo palabras fuertes y descalificadoras hacia compañero de la de Jaén en la casa de 'GH DUO'



María Jesús lo ha confesado en 'GH DÚO': "Gil Silgado es el hombre de mi vida". Pero el programa de Telecinco quería saber que opina José María al respecto. El empresario confesaba durante la entrevista que ese sentimiento era recíproco, para él la ex concursante de 'Supervivientes' también es la mujer de su vida.



Por tanto, una vez situados los sentimientos de ambos ¿qué opina sobre Julio Ruz y la relación de compañerismo (y fuertes altibajos) que mantiene Julio y María Jesús en el reality?



Así como para Maria Jesus tenía palabras bonitas, para Julio los calificativos se convierten en descalificativos. Según ha recogido la web de T5, Gil Silgado considera que Julio "tiene una mente enfermiza" por el comportamiento que tiene con María Jesús". Desmiente que tal y como dijo Julio en la casa de Guadalix, llamara a su expareja todos los días (sostiene que enseñará facturas que le dan la razón) y ataca sin piedad a Ruz: "Es despreciable porque aprovecha una situación para quitarte la familia".



Los colaboradores de 'Sábado Deluxe' querían saber cómo han pasado José María y María Jesús de decirse "auténticas barbaridades" y de acusarse mutuamente con golpes bajos y traicioneros a tener una relación idílica. El empresario cuenta que se llega a eso perdonando y niega haber pactado con ella para que le tenga que defender y hablar bien de él en el reality.



Tras haberse escrito ríos de tinta y hablado horas sobre si María Jesús estaba con Gil Silgado por interés económico, el empresario contó que llegó a tener 50 millones de euros en saldos y otros tantos en patrimonios pero ya no le queda nada de eso.



Con respecto a Julio Ruz, cuenta que no tiene dinero, que María Jesús le mantiene y que él "debe hasta el dinero de sus estampitas de la Primera Comunión". Por si esto fuera poco, confiesa que Julio le llegó a quitar 18.000 euros a María Jesús cuando ésta le dejó un poder a su nombre mientras participaba en 'Supervivientes'.