La cochina confesión de Anabel Pantoja sobre Rafa Mora: "Soñé con él y mojé la cama"

Que Rafa Mora tiene gancho entre un determinado perfil de mujer, entre quienes no se quedan fuera algunas del colectivo Pantoja, es algo que resulta evidente.



Amigo de Kiko Rivera desde hace años, sus ojos azules, sus musculosos brazos y su sonrisa parecen gustar a las chicas. Según reveló Rafa hace tiempo, Isa Pantoja, siendo aún una niña, estaba enamorada de él. Este sábado en el ' Deluxe', el colaborador y ex tronista de 'MyHyV' afirmó que Dulce, la niñera de Chabelita, le había insinuado "ay, si yo tuviera 20 años menos...". Una confesión que no hizo ninguna gracia que hiciera pública y sin negarlo, dijo: "Eso es historia". Y es que Dulce ahora no lo puede ni ver. "Si llego a saber que estabas aquí, digo que no estés en mi entrevista", afirmó la niñera.



Pero el bombazo iba a llegar más tarde. Precisamente con una mujer del clan familiar Pantoja: Anabel Pantoja. Estando sentados en la mesa del debate que hacen en el programa de las noches de los sábados sobre 'GH Dúo', Rafa Mora animó a Anabel a que contara qué hubo entre ellos hace tiempo.



Anabel hacía oídos sordos, pero Rafa estuvo insistiendo hasta que al final lograba que la sobrina de Isabel Pantoja hablara de ello: "Fue hace mucho tiempo, estábamos en 'Mujeres y hombres y viceversa' y lo veía muy guapo. Una noche soñé con él y mojé la cama", dijo, entre cohibida y avergonzada pero con una sonrisa picaruela por haber contado su 'secreto'.



En ese momento Rafa Mora se levantó de la mesa y fue hacía Anabel Pantoja, a quién besó, siendo correspondido por otro beso de ella.



Pero ahí no terminaba la historia. Anabel continuó contando que: "Al día siguiente tenía que verlo en el programa y me moría de vergüenza. Pensaba: 'Este hombre me ha visto desnuda", dijo, riendo aunque hubiera sido un sueño