Olvido Hormigos se atreve a decir de Belén Esteban lo que nadie tendría el valor de hacer

Ponerse en contra de Belén Esteban podriamos considerarlo casi como una 'profesión de riesgo'. Para ella todo es 'o estas conmigo o contra mi' o 'blanco o negro' sin considerar que puede haber otros colores u opiniones entre medias.

Muchas caras famosas y conocidas han salido muy dañadas no solo por enfrentarse a la de San Blas, si no incluso por informar en su momento sobre aspectos de su vida que luego ella misma reconoció con el paso del tiempo.

Por ello es casi un suidido mediatico enfrentarse a Belén Esteban, además porque cuenta con el respaldo del programa y la mayoría de su 'compañeros' que prefieren estar con ella en lugar de en su contra.

Pero siempre hay excepciones y Olvido Hormigos, la que fuera concejar de un pueblo toledano y compartiera convivencia con la de Paracuellos en una edición de 'GH VIP' se atreve a ser la voz discordante sabedora que en la situcación actual no puede hacerle mucho daño.

Olvido, ex representada y amiga de Toño Sanchis y a la vez enemiga declarada de Belén dice que no entiende las palabras de todos los que se alegran de la desgracia de Sanchís y ha cargado contra Belén en particular y contra Sálvame en general: "Que lo celebre por todo lo alto, dejar a unos niños injustamente sin casa, que lo celebre y que se sienta orgullosa, ella y todos los lameculos".

Claro que a la Esteban no le hizo ninguna gracia este comentario y no tardó en contestarle: "No metas a los niños porque eso es jugar sucio y si no, tú que tienes una casa más grande, les dejas la tuya". Además, recalcó que nadie pensó en su hija cuando le quitaron lo que era suyo.

Maneras distintas de ver las cosas.