La desequilibrada reacción de Mª Jesús Ruiz al enterarse de la expulsión disciplinaria de Julio Ruz

La expulsión de Julio Ruz de GH DUO por su 'conducta inaceptable' ha trastocado a todos en la casa de Guadalix.

Durante el Debate de GH DUO que presetna Jordi González, el resto de concursantes que permanecen en la casa se enteraron de que Ruz no volvería a convivir con ellos desde ese momento. Algunos daban su opinión al respecto y María Jesús Ruiz también se sinceraba:

"Me he quedado en estado de shock, me da pena también, pero si te soy sincera, yo quería que este jueves se fuera él".

Según recoge la web de T5, María Jesús ha contado a sus compañeros estos últimos días que Julio le había dejado un mensaje en el blog. En él, según las palabras de la miss, la instaba a seguir leyendo el mensaje y la decía que no estaba enamorado de ella, al contrario, pero que debían unirse para avanzar en el concurso. Ella, muy dolida, respondió: "No voy a vender una historia de amor que no existe (...) Está todo el rato persiguiéndome". Además, ante las insinuaciones de Julio de que podía desvelar un secreto oculto de ella, le espetó. "No tengo nada que temer Julio, no me amenaces".

María Jesús le contó a Raquel todo el asunto del ordenador. La exmiss España afirmó que Julio la escribió: "¿Qué te crees, que estoy enamorado de ti? Tú a mí me das asco".

María Jesús y Julio hablaron en privado sobre todo lo ocurrido y ella se negó "a ser un instrumento". Y afirmó, rotunda: "No voy a vender nada que no sea verdad".