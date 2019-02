Lydia Lozano llora amargamente tras la 'traición' de la exmujer de Camilo Sesto

El 'yoismo' y la vanidad de los y las nuevas divas de la televisión telecinquera es lo que tiene, que se creen que están por encima de los demás y tienen más derechos y/o privilegios que incluso sus compañeros 'yoistas' también.



La ex mujer de Camilo Sesto concedía una entrevista al reportero de 'Sálvame' Kike Calleja para hablar sobre la delicada situación, según cuentan, que está atravesando el cantante y, según el íntimo amigo de Terelu Campos , Lydia Lozano se ha cogido un cabreo de narices.



La veterana colaboradora habría echado en cara a su íntima amiga, Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto, que no le haya concedido la entrevista a ella y le habría amenazado bajo forma de advertencia que dejará de defenderla, pero la que fuera colaboradora del mítico 'Tómbola' de Canal Nou a lo ha negado por activa y por pasiva.



Según ella, lo único que le ha molestado es que no le avisara de que iba a intervenir en ‘Sálvame'. Al final intervenía Kiko Hernández atacándola sin piedad y provocando las lagrimas fáciles de Lydia Lozano.