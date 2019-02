Primeras declaraciones de Julio Ruz tras su expulsión: “Las imágenes me avergüenzan”

La periodista Nuria Chavero ha comentado esta maáns en 'El programa de Ana Rosa' las primeras palabras de Julio Ruz tras su expulsión disciplinaria en 'GHDÚO' por "comportamiento inaceptable". "He visto las imágenes y me avergüenzan", ha comentado el ex concursante

En una conversación con su entorno y con el mismo Julio Ruz, el exconcursante asegura estar "avergonzado" y "arrepentido" de la conducta que ha provocado su expulsión disciplinaria en el reality. "Quiere pedir perdón a María Jesús y lo hará esta noche cara a cara en la gala de 'Gran Hermano", ha adelantado la colaboradora del programa de las mañanas de Telecinco

Julio Ruz no va a decir esta noche en 'GH DUO Limite 48 horas' los motivos por los que tuvo esa gran pelea con María Jesús, aunque quiere aclarar que el motivo de que saltara no fue el acercamiento de María Jesús a Antonio Tejado, como se ha barajado en las tertulias. "No quiere dar motivos porque no quiere justificarse. Para él lo principal ahora es pedir disculpas y decir que no ha actuado bien",



"En ningún momento quería acosar a María Jesús ni nada parecido", ha comentado Julio sobre su expulsión. Además, ha explicado que desde que tuvo ese enfrentamiento con la exMiss España llegó a plantearse abandonar el concurso y entrar en el confesionario para pedir su salida, pero finalmente decidió no hacerlo.

Por otro lado, Julio Ruz ha contado que el domingo tuvo que salir de la casa para ingresar en un hospital por una úlcera que le llevó a vomitar sangre por el estrés de las discusiones con María Jesús.

Sobre los celos por el acercamiento de María Jesús con Antonio Tejado, Julio ha explicado que fue la propia María Jesús la que le echó en cara antes a él que tuvo un tonteo con Sofía. "Es un tira y afloja de tú me dices esto pues yo te digo lo otro", ha comentado.

Aunque se muestra arrepentido, Julio no está de acuerdo con la forma de actuar de la dirección del programa. "No me parece bien que me expulsaran sin poder decir nada o pedir disculpas", ha dicho al respecto.