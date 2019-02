Ana Rosa deja planchado al portavoz de la Federación del Taxí con un monumental corte

Tras dieciséis días de paro de los los taxistas madrileños, ayer martes 5 de febrero ponían fin a una huelga en la que no han conseguido ninguno de sus objetivos, tan solo ver mermados de ingresos sus bolsillos y que se haya circulado algo mejor por Madrid.



Esta mañana Ana Rosa Quintana charlaba con José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación del Taxi, y en un momento de la conexión en directo surgía un momento de tensión.



Fúnez criticaba que en los medios de comunicación se de más cobertura a temas internacionales, como lo que está sucediendo en Venezuela, que a los problemas que se viven en nuestro país.



Comentario al que la presentadora de las mañanas de Telecinco le respondía con un cortante: "Que me digas lo que tengo que hablar o no en la tertulia me parece muy fuerte".



Al final, Ana Rosa y José Miguel matizaban y aclaraban sus posiciones y se despedía de manera cordial. "Me debes un café", le ha dicho el representante de los taxistas.