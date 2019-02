Mila Ximénez critica ferozmente la manera que tiene Kiko Matamoros de "rentabilizar su vida"

Al igual que Jorge Javier Vázquez, Mila Ximenez tiene una tribuna de opinión en la revista Lecturas con un blog que se llama ‘En el punto de MIla'



Esta semana la veterana colaboradora de ‘Sálvame' hace su reflexión sobre la manera que tiene Kiko Matamoros de ‘rentabilizar' su vida: "No quería entrar en esta presunta, real, imaginada, guionizada u organizada relación de mi compañero Kiko con su nueva novia. Quería creerme esta historia, pero no me lo está poniendo fácil. No dudo de que tenga éxito con las mujeres, pero no sabe elegir" comienza diciendo la ex mujer de Manolo Santana, para añadir a continuación que "Él sabe que es una señora con sus años, magníficamente cumplidos, de Albacete, que se ha buscado la vida como ha podido. Y es respetable"



De todos los que siguen con mas o menos frecuencia ‘Sálvame' es de sobra conocida la relación montaña rusa que mantiene Mila con Matamoros, pasando por épocas de fraternal amistad a otras de odio visceral. Últimamente parece que viven un momento ‘Allá tú'

"Miro a Kiko y veo a alguien que quiere vivir alguna historia que le emocione, que para él es mucho, y eso le hace unirse a personajes que entienden que la cultura se suple con sentadillas que les hacen más fácil el cruce de piernas. Donde habite el músculo, que se quite la intelectualidad"

afirma Mila en una indirecta muy directa al perfil de mujer con el que se relaciona Matamoros

En otro párrafo del blog Mila hace una loa a Belen Esteban: "Otra cosa es cuando arremete contra mi compañera Belén, que por cierto lee con avidez y tiene una inteligencia natural que ya querrían muchos. Cuando oigo a Belén me divierto y aprendo. Por el contrario, con las Barbies de Kiko me aburro hasta no sostener los párpados. Él presume de ilustrado, pero luego se engancha a la mediocridad como si volviera a ese barrio, donde el ocio se disfruta entre copas y apuestas. Le veo sentado en su nueva sección y solo es capaz de crecer vendiendo a sus chicas y sus intimidades"



Para finalizar Ximénez remata a su ex compañero del 'eje del mal' asegurando que "Ha vivido tanto tiempo en la estupidez y la frivolidad de la incultura que ya no sabe cómo gestionar su talento"