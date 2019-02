Casi 20 años después vuelve el culebrón Belén Esteban & Jesulin de Ubrique

Se ha ido ella y yo ya no quiero que vuelva", esas palabras las decía Jesulín de Ubrique tras su separación de Belén Esteban. 'Sálvame' emitía las declaraciones inéditas que el torero concedió a Diego Arrabal hace ya casi 20 años y que cuentan una versión contraria a la que siempre ha dado la de San Blas.

No obstante, Belén se aferra a su historia y además, como no podía ser de otra forma, se muestra muy enfadada con las palabras del de Ubrique: "Un día me tiró...", dice él y ella, negándolo, le pregunta por qué no la denunció si así fue: "¿Cómo puedes tener tanto morro?".

Diego Arrabal cuenta que Jesulín de Ubrique "Relata un momento muy delicado", en una hasta ahora desconocida grabación de una entrevista que en su día el hijo de Humberto Janeiro le concedió al paparazzo de Marbella tan sooo diez días después de su separación de Belén Esteban.

La aludida, atónita con que se hable de una grabación de hace más de 18 años exigía pruebas, que Diego demostrara sus palabras. Esto sucedía el martes en 'Sálvame' y, 24 horas después, Diego llevaba las cintas al programa de Telecinco

Arrabal explicaba que por primera vez se iba a escuchar otra versión a la dada por la de colaboradora y Belén le respondía: "Quieres sacarme de quicio y no lo vas a conseguir". Es más, Belen Esteban, en su línea habitualmente amenazadora cuando algo no le gusta, ha dicho hablando de Jesulín: "No quiero pero que no me provoquen porque te digo que se puede liar y si él tiene pruebas como cintas, yo también tengo pruebas que nunca se han sacado ¿¡Vale!?"

En las grabaciones Jesulín asegura que la decisión de marcharse fue de Belén y que nadie la echó, como siempre ha contado ella: "La que se ha ido ha sido ella. yo no la he echado". Eso sí, el torero decía inmediatamente después: "Yo ya no quiero que vuelva ¿Entiendes?". Según recoge la web de T5, Diego Arrabal le apuntaba entonces que eso era abandono del hogar y el diestro respondía: "Exactamente (...) Se ha ido de casa por cómo es".

Tras un fragmento apenas audible, el reportero y el torero hablan de unas fotos, de un permiso para publicarlas y llega un punto en que Jesulín dice: "Lo que yo no quiero es que digáis nada".

Desde el plató de 'Sálvame' Belén pedía que le repitieran la secuencia y, tras escucharlo, ha respondido: "¿Qué le tiré? Está aquí Diego Arrabal, él lo sabrá..."; pero Arrabal respondía con evasivas explicando que Jesulín estaba muy nervioso y les pidió que no se publicara ese fragmento.

Donde sí se lo ha contado ha sido fuera de cámaras. Diego y Belén se han ido por unos segundos y, a su vuelta, Belén se reía: "La madre que me parió... Esto me parece vergonzoso", y, dirigiéndose a su ex a cámara decia: "¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza ¡Qué suerte tienes! No vas a ser un hombre ne tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla".

"Porque yo te he podido acusar de cosas", ha continuado Belén y ha terminado diciendo: "Me das pena pero ya lo estás pagando".