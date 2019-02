La audiencia expulsa de 'GH DUO' a una 'vanidosa' Sofia Suescun venida a menos

Sofía Suescun ha perdido el favor del público, quizá un poco cansado de verla participar en realities, y ha sido la cuarta expulsada de 'GH DÚO'. El duelo con María Jesús Ruiz terminaba con la salida de la ganadora de 'Supervivientes' en un cara a cara que iba cambiando por horas el sentido de las votaciones de los espectadores

Pero antes de salir de la casa de Guadalix Sofía enviaba alguna pullita a la exmiss España: "Te ha servido lo de anoche", en referencia a su tonteo con Antonio Tejado. Precisamente ha sido a él al primero que ha abrazado con mucha emotividad al volver con todo el grupo la de Jaén

En el otro lado, Alejandro Albalá se venía abajo con la la noticia de la expulsión de Sofía. Tras pasar ese primer impacto el cántabro decía: "Imagino que ella me querrá ver fuerte y quiero seguir adelante. La primera reacción es la pena y que me quedo solo". Mientras hablaba, no ha podido evitar volver a derrumbarse. Además afirmaba que mientras esperaban noticias de la sala de expulsión, "veía clarísimo que se iba".

Antes de todo esto, las dos protagonistas de la noche tuvieron de nuevo un duro enfrentamiento en la sala de expulsión. María Jesús, mirando directamente a Sofía a los ojos, le preguntaba : "¿Yo qué te he hecho a ti?" para añadir a continuación: "En realidad me da pena esta chica", comentario que a la hija de Maite Galdeano no sentaba nada bien.

Jorge Javier Vázquez recibía a Sofía en el plató tras su expulsión y lo hizo dedicándole unas palabras a modo de aviro, recomendación o toque de atención: "Lo que te vale en un reality no te vale en otro". Además, al final de la gala también destacó que, a pesar de no haber hecho un buen concurso, "probablemente para ti haya sido muchísimo más beneficioso no ganar este reality que ganarlo. O sea que aprovéchalo y aprende de esto. Para mi eres una excelente concursante de reality".

Como es habitual en las gala de los jueves, la expulsada pudo mandar un último mensaje a sus compañeros desde el plató. Dijo que Ylenia y Alejandro eran sus ganadores y le mandó un 'recadito' a Antonio Tejado.