La brutal confesión de Kiko Rivera sobre como actuó cuando su madre estaba en prisión

Jorge Javier Vázquez pedía a Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales que fueran al confesionario de la casa de ‘GH DUO' en Guadalix de la Sierra para comentar con ellos algunas confidencias, sin saber que se iba a encontrar con algunos testimonios por parte del hijo de Isabel Pantoja, de gran calado



La pareja habló de sus peores momentos, confesando que en ocasiones lo han pasado tan mal que "muchas veces no hemos podido pagar ni el alquiler de la casa". Pero eso no era todo ya que Kiko contaba cómo fue uno de los peores momentos de su vida por culpa del dinero malgastado en sus adicciones:



"El día en el que yo me arrepentí de todo lo que he malgastado en mí fue el día en el que mi madre estaba donde estaba y hacía falta un dinero, y ¿sabes?, yo lo tenía, pero me lo gasté. Ese día fue uno de los peores días de mi vida, de decir, qué carajo he hecho con mi vida, ahora que alguien de mi sangre necesita eso y yo me lo he gastado en otra gente y en mí mismo en cosas malas. Eso me va a doler hasta el fin de los días"