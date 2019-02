Así ha terminado Alejandro Albalá tras el brutal golpe que se dio anoche en 'GH DÚO'

Durante la gala 'GH DÚO: Límite 48 Horas' de este martes, Alejandro Albalá se daba un fuerte porrazo contra el suelo mientras realizaba la prueba de 'crossfit' que ya intuíamos los espectadores que debía haberse hecho daño.



Jorge Javier Vázquez le preguntó tras la aparatosa caida si estaba bien y el cántabro le respondía que le dolía la muñeca. Durante la noche no precisó de atención médica y durmió con tranquilidad, pero al amanecer el dolor se ha incrementado considerablemente y ha tenido que ser escayolado.



Según recoge Exclusiva Digital, un medico, tras revisarle el brazo, decidía escayolárselo desde el codo hasta la mano a fin de que con su inmovilización vuelva todo a su normalidad.



A mediodía de hoy, los concursantes han tenido que seguir practicando para la prueba. Pero obviamente Alejandro no podía participar y se ha pasado la mañana mirando y animando a sus compañeros desde el jardín. Al que más se ha pegado el ex de Sofía Suescun ha sido a Antonio Tejado, con quien ha podido charlar mientras el resto de la casa hacía sus actividades