Belén Esteban y Kiko Hernández critican los argumentos de Cristina Tárrega:"Nos tomó el pelo"

Cristina Tárrega aparecía ayer "por sorpresa" 'Sálvame' descubriéndose así que se era ella la presentadora de las grabaciones de las que Diego Arrabal llevaba días hablando.



En un estado aparentemente nervioso, diciendo que había ido a grabar unas publicidades y aprovechaba para acercarse al plató "aunque no tenía por qué hacerlo", la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' negó con rotundidad que hubiera estado con Jesulín y también haber dicho que fue Maria Patiño quien si estuvo con el torero . Eso sí, reconoció que si dijo algo de la presentadora de 'Socialité' habría sido "por un enfado momentáneo", además "eran otros timepos"



Pero Belén Esteban no entiende que primero diga que no dijo nada de Patiño, luego que no sabe y después que igual fue en un enfado: "Hay que ser legales, sin han pasado las cosas, han pasado" decía a cámara la de San Blas.



Además según Kiko Hernández, Tárrega "nos tomó el pelo" porque un día antes dijo que podía demandar a Belén Esteban por haberla nombrado en mitad de la polémica: "Dijo que le podía meter un palo de 60.000 euros a Belén pero que no lo va a hacer".



Y, a la vista de que la polémica continuaba, Cristina Tárrega ha sufrido un ataque de ansiedad. Lo decía Luis Rollán que, tras hablar con la presentadora, se había quedado "muy preocupado". Según recoge la web de T5, minutos después Jorge Javier Vázquez lograba hablar con la propia Cristina, que explicaba compungida: "Sí, me ha dado, tenía que ir al médico a hacerme una cosa y no han podido hacérmela".



Durante una pausa del programa, Cristina recibía una llamada de su madre y ha querido zanjar la polémica: "Me ha dicho que me quiere con mi verdad y mi verdad está en una sentencia", ha explicado en alusión a la condena a Arrabal, que tuvo que pagarle 40.000 euros por haber dicho que estuvo con Jesulín de Ubrique.



Además, ha negado que vaya a emprender medidas legales ni contra la cadena en la que trabaja ni contra productoras o compañeros que trabajen en esa cadena. ¡Faltaría más!