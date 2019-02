María Patiño en 'crisis' ante un cúmulo de problemas sentimentales y laborales

María Patiño parece que no está atravesando un buen momento en su vida. La colaboradora y presentadora tiene, según publica Cotilleos.es, diferentes frentes ante sí y denota cansancio. Y todo supuestamente está relacionado con el amor , el trabajo y el dinero. Ya lo dice la canción, "Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor..:"



María se ha labrado con los años una carrera en el mundo de la crónica social y la televisión. Empezó como reportera de una agencia de prensa y ha llegado a presentadora. Eso la ha convertido en una cronista bien valorada aunque su credibilidad de los primeros años se ha ido perdiendo a medida que subía peldaños profesionales



María Patiño sabe que el triunfo cuesta y que a veces hay que dejar cosas en el camino, pero siempre ha intentado no descuidar a los suyos.



Según publica Cotilleo, la relación entre María Patiño y su pareja Ricardo Rodríguez pasa por un momento complicado. Han sido diferentes motivos los que han provocado esta "crisis de pareja". Por un lado, el carácter de la periodista. Dicen que tiene unos prontos muy fuertes y que la convivencia con ella no es fácil.



En cuanto a Ricardo, su forma de ver y vivir la vida es mucho más tranquila que la de su chica. Sin duda, son dos personas muy diferentes, aunque eso nunca ha sido malo. Por otro lado está el hecho de que a María le gustaría casarse pero su novio no está por la labor. También los amigos interfieren en esta relación, ya que la periodista es muy de estar pendiente de las personas que le importan. En cuanto la necesitan, sale corriendo.



Además está el tema económico. Si como colaboradora María Patiño se considera bien pagada, como presentadora ya no lo es tanto. Hace algún tiempo, la periodista se quejó a los suyos de que su caché al frente de 'Socialité 'era bajo. Al final, consiguió que le subieran simbólicamente su caché, pero sin llegar a cumplirse sus expectativas.



Por otro lado, otro de los aspectos que ocupan y preocupan a Patiño es la apariencia física: "Se ha obsesionado con esta cuestión y no sabe cuándo parar" afirma alguien que la conoce bien. Es algo habitual en las personas que recurren a la estética y van viendo las mejoras. Son varios los retoques a los que María se ha sometido. Aparte de la medicina estética, consistente en pinchazos para disimular el paso del tiempo, ha pasado por quirófano para aumentar el busto.



Tambián está el problema de su relación con María Teresa Campos, algo que no debía tener trascendencia pero que parece le afecta en gran medida. Desde que la Patiño relevara a Terelu Campos como sustituta de de Jorge Javier Vázquez en el Deluxe, parece que a la matriarca del clan Campos no le gustó nada y cargó contra Patiño. Se produjo un desagradable incidente en la sastrería de Telecinco. Allí, la Campos increpó a María, que lo pasó fatal. Sin embargo, la gallega criada en Sevilla ha preferido guardar silencio al respecto y no dar explicaciones de lo ocurrido entre ambas.