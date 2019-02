Miriam Saavedra y Belén Ro protagonizan una violenta riña de 'gatas' en 'Sálvame'

La presencia de Miriam Saavedra en el plató de 'Sálvame' siempre provoca tensión entre los colaboradores del programa siendo raro el día en que la peruana se marcha con una sonrisa. Cuando no se enfrenta con su 'enemigo íntimo' Rafa Mora, lo hace con Chelo García-Cortés o Belén Ro, quien ha sido precisamnte la protagonista del último enfretamiento con la ganadora de 'GH VIP 6' al enzarzarse las dos en un cruce de acusaciones que terminaba en una gran bronca.

"No me parece normal". Miriam Saavedra se enfadaba mucho con una afirmación de Belén Ro. La colaboradora aseguraba que la ganadora de 'GH VIP' exageraba cuando lloraba en Guadalix poniéndose rimmel para que se notase más. Obiamente a la ex de Carlos Lozano no le sentaba nada bien el comentario auqnue trataba de no estrar al trapo: "No voy a entrar en absoluto", respondía la colaboradora.

"No conoces tanto a Belén como para decir que su vida es una mentira", le decía Lydia Lozano entrando en la discusión. "¿Y ella sí para decir que me pongo rimmel a propósito?", respondía Miriam. La peruana se molestaba mucho con su compañera, pese a que Belén Ro no estaba por la labor. "Es una persona que me da lo mismo. Yo no tengo vida privada como todo el mundo sabe", bromeaba mientras Miriam seguía gesticulando y haciendo aspavientos