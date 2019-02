Bertín Osborne se rompe pensando en el futuro de su hijo Kike con parálisis cerebral

Los espectadores, periodistas y público en general estamos acostumbrados a ver a Bertín Osborne como un hombre divertido, dicharachero, siempre de buen humor, pero el cantante y presentador arrastra un gran dolor con lo que está pasando su hijo pequeño Kike desde que nació



Según recoge Exclusiva Digital, los últimos meses han sido tremendamente complicados para Bertin y su mujer Fabiola desde que Kike estuvo ingresado en la UVI por la rotura de los dos fémures.



Kike nunca se suele quejar y el día que lo hizo tanto Bertín como Fabiola no se podían hacer una idea de lo que estaba por venir. "Estos niños son bondad. Entonces empezó a chillar y pensé que era un calambre y Fabiola fue a darle masajes y tenía el fémur roto", contó.



"Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, qué será de él cuando no estemos nosotros... Eso no me deja dormir por las noches", afirmaba Osborne muy compungido



"Somos una familia muy grande y todos nos queremos, pero una persona así no es cómoda y hay que hacer un sacrificio enorme", reconoció antes de ensalzar el papel de las madres. "Los niños, cuando quieren ir al zoológico llaman al padre, cuando tienen un problema llaman a la madre".



Lydia Lozano le preguntaba a Bertín "Pero tu hijo, cuando tuvo lo del fémur dijo ayúdame papá" y este respondía muy emocionado: "no me saques eso, Lydia, que no puedo con eso. Es un niño que habla muy poco y me miró con esa cara de ángel y me dijo: "ayúdame". En ese momento Bertín se emocionó como nunca le hemos visto