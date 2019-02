¡CUIDADO TERTULIANOS!: Belén Esteban amenaza con demandas

Tras desempolvar ‘Sálvame' 20 años después el culebrón de la separación de Belén Esteban y Jesulin de Ubrique por unas grabaciones de Diego Arrabal en las que se hablaba de una presunta relación del torero con una presentadora de televisión, el programa ‘Viva la vida' que presenta Emma Garcia, hacía lo mismo con unas declaraciones de Laly Bazán, tía del de Ubrique de hace unos años.

La hermana de Carmen Bazán, madre de Jesulín, acusó a Belén de lanzar "cuchillos al torero".

Belén, furiosa, afirmó: "Quien tiene la culpa de esto es el torero y la abuela, que es la hermana de esta señora, que no para a esta señora lo pies", recordó.

Y de paso la de Paracuellos lanzaba un aviso en forma de amenaza a todos los que vayan a seguir hablando de ella. "A esta señora (por Laly Bazán) no la demando porque es una pobrecita y no tiene nada. No la demando porque es una pobrecita, pero a la próxima persona que vuelva a insinuar que he hecho algo, la demando",

Todo con el estilo inconfundible de Belén Esteban