Makoke asegura que la boda de Kiko Matamoros es para "joder la de Belén Esteban"

Makoke acudía este fin de semana a ‘Sábado Deluxe' para seguir rentabilizando su vida privada. Algo que es totalmente licito pero no deja de tener su punto de 'amoralidad'.



La ex de Matamoros aseguró que no se siente molesta porque Kiko haya tomado la decisión de casarse y explicó que "tiene una cara en la tele y otra detrás". Una frase que hizo saltar todas las alarmas y que aclaró diciendo que el anuncio de boda "es una tontería" y tiene el objetivo de "joder a Belén Esteban".



La que fuera azafata del 'Telecupón' sacando las bolitas para ver el número premiado cada día, habló también de cómo era su verdadera relación con Kiko Matamoros. Explicó que se mensajeaban y que estaba enterado de que ella quería vender la exclusiva de su divorcio para pagar su deuda con Hacienda. "He pagado hasta el último euro de mi deuda con el dinero de la exclusiva", aseguró Makoke.



También entró a comentar el nuevo noviazgo de su ex con Cristina, a quien le advirtió: "Si quieres a Kiko, no entres en guerra conmigo"

Recordemos que el viernes por la tarde veíamos por primera vez a Kiko y a Cristina posando juntos delante del photocall de un conocido bingo de Madrid que frecuentan algunos colaboradores de 'Sálvame' y, atendiendo a los medios, Cristina aseguró que Makoke era una "mujer despechada y dice muchas tonterías" .

Declaración que no sentaba nada bien a Makoke quien respondía a la nueva pareja de su ex: "No creo que sea necesario este tipo de declaraciones para buscarse un lugar. Me molesta por mi hija. Me parece muy mal, si quieres a Kiko no entres en guerra conmigo".