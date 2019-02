María Jesús Ruiz toma una drástica decisión que afectará al desarrollo de 'GH DÚO'

El cansino roneo, culebrón o estrategia que están mateniendo Antonio Tejado y María Jesús Ruiz parece que tiene las horas contadas

Según publica el Instagram de GH OFICIAL

✍️Escrito por @mariajesusruizg✍️ "¡¡Hola chicos!! Llevo varios días sin escribiros y os tengo que pedir perdón. Mis ánimos estaban tan cambiantes como una noria y no sabía ni siquiera qué explicaros.



Han sido días de ilusión, desilusión, sueños, esperanzas, expectativas y por supuesto vuelta a la realidad. He escuchado sobre todas las cosas a mi corazón y he tomado una decisión.



Para mí, mis compañeros son los que me dan la vida en esta Casa y en la situación en la que me encuentro en este momento es imprescindible sentirme tranquila y serena conmigo misma.



Cuento con Raquel como amiga, Carolina me da muy buenos consejos y es sensata y en ellas me arropo cada vez que quiero desahogarme o contar cómo me siento. Juan Miguel despierta en mí un sentimiento de ternura que lo adoro y los demás alegran mis días.



No sabéis lo complicado que es no tener más en este pequeño mundo que tu fuerza interior para tomar decisiones. En un día pasan muchas cosas y todo cambia con una mirada, una contestación, un gesto o un susurro.



Hoy he tomado la determinación de cortar por lo sano con una situación que no siento que me vaya a aportar nada más que una pasión... [...]"