Omar Montes sufrirá la "vida martir" en los próximo meses y no te imaginas por qué

Quedan pocos meses para que comience 'Supervivientes 2019' y la revista Lecturas publica en exclusiva el primer nombre que ya tiene contrato para viajar a Honduras y participar en esta nueva edición del realitie de supervivencia de Telecinco



Se trata de Omar Montes, ex novio de Chabelita Pantoja y ya viejo conocido en los platós de la cadena de Mediaset tras su paso por 'GH VIP 6'



Al cantante no le fue mal la experiencia y ahora parece que se ha animado a repetir, pero ¡Ojo!, Honduras no es la casa de Guadalix de la Sierra.



Además recordemos que Alejandro Albalá, ahora en 'GH DÚO', ganó su participación en esta próxima edición de 'Supervivientes' como 'fantasma del futuro', aunque no sabemos si después de su paso por Guadalix, vaya a ser mucho para su cuerpo y mente enganchar con otro realitie seguido.