Mila Ximénez 'escupe rabia y odio' contra Fran Rivera

No es la primera vez que Mila Ximénez pone en su punto de mira a Fran Rivera, pero quizá sí es la vez que se ha despachado mas a gusto arremetiendo duramente contra el torero.



La colaboradora de 'Sálvame' ha escrito en su 'púlpito' que tiene en Lecturas a modo de blog, sobre lo que opina del colaboradro de 'Espejo Público' de las últimas declaraciones que hizo en un directo con 'Sálvame', donde les dio una larga cambiada a todos dejándoles sin saber que contestar.



Según recoge Exclusiva Digital, Mila Ximénez puede hablar más alto, que ya sería muy alto, pero no más claro sobre la opinión que tiene de Fran Rivera. La colaboradora de 'Sálvame' comienza su 'panfleto' con una frase que no podía dejar más clara la antipatía que le despierta el hijo de Carmina Ordóñez: "He conocido a personajillos que se han convertido en personajes. Y personajes que se han convertido en una caricatura de sí mismos", decía en alusión al torero.



La colaboradora de 'Sálvame' critica de nuevo el cambio de rumbo de Fran Rivera después de la posición en contra que siempre este ha tenido sobre la prensa rosa y que ahora, paradojas de la vida, le haya valido un puesto fijo como avezado tertuliano de celebrities.



Para ese cambio tan drástico, la que fuera mujer de Manolo Sanatana tiene una opinión muy clara y despectiva: "un señor que ha sido torero y que, ahora, se dedica a anunciar productos con cara de sepia e intentando disimular con aires de señorito andaluz desusado sus ridículos vaivenes para ingresar unos eurillos"



A Mila le repelió Fran Rivera casi desde su origen y no ha dudado en recordar también la boda de este con Eugenia Martínez de Irujo haciendo gala que le quedó enseguida grande su nuevo estatus. "Su boda le colocó en un pedestal social. que al principio, supo llevar con cierto pundonor, pero no pudo convivir mucho más tiempo con ello".



En esos recuerdos por el pasado, Mila aprovechaba para comparar la irrupción de Fran Rivera en la prensa rosa con el mediatismo que tenía su madre Carmina Ordóñez y, de nuevo salía perdiendo en la comparativa el torero: "La diferencia es que ella hacía esto sin perder un ápice de glamour, y a él le sale la pana".



Para finalizar su crítica escrita, no dudaba en hacer una valoración de los hermanos Rivera y, en su particular aquelarre del clan, el mediano era el que mejor parado salía a juzgar por lo escrito: "Cayetano es el que ha sacado lo mejor de la raza", aunque también guardaba buenas palabras para Kiko Rivera admitiendo que, "nos ha dado imágenes que no le favorecían, pero creo sinceramente que es buena persona".