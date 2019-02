Pilar Rubio nos enseña como ir sin bragas con este infartante vestido

Pilar Rubio acudía este miércoles a su cita semanal en ‘El Hormiguer0' y lo hacía sin bragas. Si, si, sin bragas, han leido bien. La colaboradora llevabaun infartante vestido que dejaba ver claramente que no llevaba nada debajo del mismo.

La pareja de Sergio Ramos nos enseñaba su truco, el tanga si hilos laterales que denomina ‘Tanga C', un artilugio que se pone en forma de 'c 'o cuña que se pone en su parte intima y que dice que nos cae y además de ser muy cómodo. Advierte que no nos preocupemos por la parte que va en la zona de atrás ya que no queda por encima del culete.

Un producto revolucionario que también existe en versión masculina.