La 'jeta' de María Lapiedra pide que la "llamen de 'Sábado Deluxe" donde pagan más

La caradura de ciertas personas llega a veces a unos limites de verdadero escándalo. Tal es el caso de la ex actriz porno María Lapiedra.

Según recoge Exclusiva Digital, el reportero de 'Sálvame', Omar Suárez, pillaba a María saliendo de la estación de tren y lógicamente le preguntaba por su ruptura con Gustavo González, anunciada a golpe de exclusiva en la revista Lecturas, con lo que todos sabemos que supone económicamnte pare el bolsillo de los protagonistas este tipo de noticias.

La respuesta de la ex o no ex de Gustavo sorprendía al reportero y los colaboradores del programa : "Si queréis saberlo, que me llamen del ‘Sábado Deluxe". Es obvío que busca sentarse en ese programa donde la remuneración es mayor que en el de las tardes de Telecinco

La que fuera colaboradora puntual de ‘Sálvame' no ha querido desmentir si intentó o no pasar el fin de semana con Gustavo tras la separación y, ante los abucheos del público, dedicaba unas 'cariñosas palabras' a 'Sálvame' : "Sois el peor programa que hay".