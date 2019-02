Ylenia Padilla hace un 'hat trick' de pizarra en 'GH DÚO'

Ylenia Padilla vivía una noche movida y de nervios, como hacía patente con el movimiento o temblor continuo de sus piernas, este jueves en 'GH DÚO'. La de Benidorm pasaba de estar a punto de ser eliminada, y por tanto expulsada de la casa, a lograr la inmunidad tras ganar la prueba de explotar globos. Y mientras tanto ponía de los nervios a Sofía Suescun ante su acercamiento con Alejandro Albalá.



María Jesús Ruiz era la primera salvada de la noche, noticia que ha dejado a Ylenia y a todos sus compañeros de piedra. Así las cosas quedaban solo Yoly e Ylenia como nominadas jugándose la expulsión que al final era para Yoli, la compañera de Fortu



A partir de ese momento Ylenia se venía arriba y cambiaba de forma radical. En la prueba de explotar globos con el culo conseguí la inmunidad por lo que pasaba a serr la nueva jefa de la casa. Pese a tener también el poder del intercambio, no ha querido usarlo y Kiko, Raquel y María Jesús eran los nuevos nominados de la semana



Pero otras situaciones convertían a Ylenia en una de las protagonistas de la noche ya que en los últimos días el acercamiento entre ella y Alejandro Albalá está siendo más intenso que nunca.



Los dos pasan juntos casi todo el día y su buen rollo es palpable, tanto que hasta ellos mismos bromean con ser algo más que amigos. Pese a todo, aseguran que no va a pasar nada más, pero hay quien no lo tiene tan claro. A Sofía le han aparecido los celos por lo que ha visto y daba su opinión: "Si tan preocupados están por lo que pueda verse fuera es que a lo mejor hay algo".



Tanto la ha molestado que incluso ha comenzado un cruce de insinuaciones con Fede, también presente en el plató. Él la ha seguido el juego dicieno: "Voy a ir a saco a por Sofía".



Las bromas cómplices no solo son con Albalá, también con Tejado. Los dos acudieron al ‘Súper' para confesar que.... ¡se habían besado! Según ella, su compañero le había "robado un besi" y Antonio aclaró la situación: "Ha sido un ‘piqui' de ‘amiguis".