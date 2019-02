Cristina Pujol, la novia de Matamoros, saca sus 'garras' contra María Patiño

La segunda intervención en conexión en directo de Cristina Pujol , la novia de Kiko Matamoros, en ‘Sálvame', delante del mural de publicidad de un photocall (lo que todo el mundo sabe que significa) ha destacado por la polémica.



Cristina Pujol ha respondido a los ataques que ha vertido Makoke hacia ella, abandonaba momentáneamente la conexión llorando cuando ha visto que su hijo, Jonathan, estaba en el plató del programa en directo y se enfrentaba a María Patiño: "El día que yo te hable a ti, la vena se te va a hinchar menos", decía la de Albacete.



Si en la primera aparición pública de Cristina junto a Kiko Matamoros aparentaba ser una mujer tranquila y sin querer entrar en polémicas, su intervención de este viernes en 'Sálvame' dio un giro de 180 grados, adoptando una postura combativa y plantando cara a todos los frentes que le han abierto.



Tras llamar Cristina llamó a Makoke "mujer despechada", la ex mujer de Matamoros le respondió en ‘Sábado Deluxe'. Según recuerda Exclusiva Digital, Makoke contó que Kiko le había dicho que no estaba enamorado de su nueva novia e hizo público un comentario en el que el colaborador aseguraba que en menos de un mes la mandaría de vuelta para Albacete.



Ahora le ha tocaba responder a Cristina, quien ha asegurado que no se arrepiente de lo dicho: "Al ver la reacción que tuvo, sigo pensando lo mismo, pero por respeto a él y a su hija prefiero no entrar en guerra".



Además, Cristina ha reconocido que no le molestó el desafortunado comentario de su pareja y le ha restado importancia: "Cuando se dice al principio de la relación, no lo tengo ni en cuenta".



Por otro lado María Patiño era otro frente protagonista de la intervención de la pareja de Matamoros en el programa. Kiko ha arremetido contra la presentadora de ‘Socialité' y Cristina se ha sumado a la batalla. Matamoros ha intentado evitar que interviniera, pero ella no ha cedido: "Hablas de mí y de mi vida sin conocer mi versión. El día que yo te hable a ti, se te va a hinchar menos la vena". Tras esto, Cristina ha abandonado nuevamente la conexión y ha dejado a su pareja enfrentándose en un tenso cara a cara con la gallega.