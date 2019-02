El insoportable Antonio Tejado provoca la queja unánime de todos sus compañeros de 'GH DÚO'

La fiesta que se montó la noche de este viernes 22 de febrero en la casa de Guadalix de la Sierra de 'GH DÚO', seguro que va a ser de anoche será recordada durante días y emitida en las galas del programa hasta la saciedad.

El súper proporcionó a los habitantes de la casa un micrófono y un altavoz y a Antonio Tejado, que no tiene freno y se cree que es muy gracioso, se le fue de las manos en una nueva actitud de cansino protagonismo.

Según recoge Exclusiva Digital, en un momento de la noche, y pasada ya la una de la madrugada, algunos concursantes como Kiko Rivera y Raquel le dijeron que "estaba siendo muy pesado" y pidieron que por favor bajaran el tono, o que al menos no hablara a través del micrófono para así el resto poder dormir.

Pero el momento de más tensión llegó cuando Carolina e Ylenia le confesaron a Antonio en el baño lo que todos pensaban: "Le has dado la chapa a toda la casa" o "me has dado la noche" por "cantar mal, hablar raro o hacer las mismas bromas de siempre pero multiplicadas por diez" son algunos de los motivos que le dieron a Tejado. "La gente no ha podido bailar ni desconectar porque solo estabas tú en el micro", remataba Ylenia.

Como Antonio no entendía las razones de sus compañeras, Ylenia ha explotado. Preguntaba el sobrino de María del Monte que quién se había quejado de él por lo que estaba haciendo y la de Benidorm estallaba: "Antonio, todo el mundo, toda la casa. Los súper, los Pokémon, todo el mundo tío. El suelo, las paredes, los espejos...".

Después han continuado hablando del tema, pero Antonio no se iba a dar por vencido, quería conocer los nombres de quién se había quejado de él. Tanto Ylenia como Carolina han sido sinceras: "toda la casa".