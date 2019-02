La radical recomendación de Kiko Hernández a la ex mujer de Gustavo González

María Lapiedra no estuvo muy acertada en su visita a 'Sábado Deluxe' este fin de semana donde fue entrevistada por el equipo de colaboradores del programa y habló en no muy buenos términos ni con buenos calificativos de Toñi, la ex mujer de Gustavo González.

Los colaboradores de ‘Sálvame' comentaban esta tarde en el programa la entrevista de la ex actriz porno del pasado sábado y Kiko Hernández, tras lo que ya le dijo a la cara María Patiño a Lapiedra en la propia entrevista, ha sido de los más críticos con la que ya es la ex del paparazzo según la exclusiva que ambos dieron la semana pasada a distintas revistas del ‘cuore'.

Según recoge la web de T5, Hernández ha enviado un mensaje claro y contundente a la exmujer de Gustavo

"Ahora quien tiene que mover ficha es Toñi (madre de los hijo del colaboradora de 'Sálvame'), si has visto lo del ‘Deluxe' y a mis compañeros contando que ha dicho burradas de ti. Ve a una comisaría y pon una demanda, pon una querella, se acabaron las tonterías... Protege a los tuyos, ve a un juzgado y demanda a María Lapiedra",

Recomendaba mirando a cámara el que fuera concursante de las primeras ediciones de 'Gran Hermano