Continua el 'via crucis' para Toño Sanchis con una nueva demanda de otra representada

Hay un refrán que dice que "al perro flaco todo se le vuelven pulgas", y parece que Toño Sanchis se ha convertido el 'Pulgoso', el famosos perro de dibujos animados

Las malas noticias no cesan para el ex representante de Belén Esteban. Tras verse obligado a marcharse de su chalé por la deuda contraída, y no pagada, con la de San Blas, ahora el manager artístico y ex componente de 'Los Inhumanos', deberá hacer frente próximamente a otro proceso judicial por impago.

Tamara, la ex de Kiko Rivera y una de las primeras famosas que representó Sanchís, ha interpuesto una demanda contra Lorant, su agencia de representación, reclamando 15.000 euros. Según recoge la web de T5, el Juzgado ha admitido a trámite las diligencias preliminares y ha pedido a Sanchís los justificantes de la cantidad de dinero reclamada