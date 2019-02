David Broncano deja en evidencia a la 'listilla' Mercedes Mila tras llamarle "inculto"

Mercedes Milá visitó este martes el programa 'La Resistencia', que presenta David Broncano, para promocionar su nuevo programa 'Scott y Milá', que próximamente estrenará en 0+. Y entre las lindezas que dijo la verborreica presentadora llamó "inculto" a Broncano.



El presentador en un momento de la charla dijo que Mereces Milá era Premio Guinnes por ser la presentadora que más trajes regionales se ha puesto delante de las cámaras de televisión.



A lo que la ex presentadora de 'Gran Hermano' afirmó: "Esto es verdad,17 autonomías, 17 trajes. El último que saqué fue el de Valencia"

Preguntada si era consciente del récord, la catalana no le dio importancia: "Yo salía y salía y, como la vergüenza no me define, tan tranquila. Lo sorprendente fue cuando me dijeron lo del Guinness".



Fue entonces cuando se produjo un momento de cierta tensión de egos en 'La Resistencia'.



Al poner una imagen en pantalla de Mercedes Milá vestida con el traje regional de Canarias, David Broncaco le dijo que era un traje de maga. La catalana saltó como un resorte: "No, es Canarias. Eres un inculto, tío".



El equipo de realización del programa ponía que sí, que era un traje de maga, tradicional de las islas afortunadas. "Me has llamado inculto gratuitamente", le dijo Broncano, por lo que ella a continuación le pidió perdón e hizo una reverencia.