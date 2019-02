Gravísimo enfrentamiento entre Paz Padilla y los colaboradores de 'Sálvame'

La ruptura sentimental de Gustavo González y María Lapiedra, tras casi 10 años de relación, ha provocado todo tipo de opiniones en ‘Sálvame'. Mientras que los colaboradores recriminaban a su compañero que no pare los pies a la ex actriz porno, Paz Padilla se colocaba en el lado contrario defendiéndole.

"No somos quién para juzgar a nadie" afirmaba Paz Padilla. Kiko Hernández y Belén Esteban le decían que no consideraban válido este argumento y la gaditana les respondía visiblemente enfadada: "Yo también tengo mi opinión y es igual o mejor que la vuestra".

Los compañeros de programa de Gustavo le han criticado que no sea más duro y siga permitiendo que la de momento y por ahora su expareja María Lapiedra ataque a su familia y Paz Padilla acudía en su defensa: "¿Quién somos nosotros para juzgarle?". La presentadora ha insistido en que Gustavo puede llevar su relación "como le de la gana" y criticaban que los colaboradores juzguen su comportamiento, algo que Kiko Hernández no ha terminaba de entender bien respondiendo con mucha ironía: "¿Quieres que hablemos de los presupuestos del Estado?"

Pero Paz, según recoge Exclusiva Digital, seguía enrocada en su idea e insistía en afirmar que "no somos nadie para juzgar a otra persona" (incomprensible argumento cuando es lo que hacen todas las tardes desde 'Sálvame') y no aprobaba la actitud de sus compañeros, motivo por el que Belén Esteban ha saltado. La de San Blas, en esta ocasión iluminada por la lógica, pedía a Padilla que ese mismo argumento se debería utilizar para todos los personajes de los que se habla en ‘Sálvame' y ha recriminado a Paz Padilla que sea la primera que no lo hace: "Cuando pasó lo de la Pantoja y opinabas de ella no lo hacías igual que con Gustavo".

"Lo mismo que tu habas y él habla, yo también tengo mi opinión y es igual o mejor que la vuestra", decía acorralada la presentadora. Para terminar, Paz quería dejar claro que no está dispuesta a que nadie coarte su libertad de expresión y así lo ha hecho saber frente a todos: "Doy mi opinión aunque vaya en contra del programa, de La Constitución y de quien haga falta".