Joaquín Prat pone en su sitio a María Jesús Ruiz por su intento de juego sucio

María Jesús Ruiz metió la pata este martes insinuando durante la emisión de 'GH DÚO: Límite 48 horas' que Antonio Tejado se había puesto las manos detrás de la espalda al hablar con ella para no llevar a cabo conductas violentas.



"Se ha puesto las manos atrás para que no haya ningún tipo de riesgo porque sabe perfectamente que es capaz de todo", aseguró la ex miss España.



Como recoge Exclusiva Digital, sus compañeros de convivencia en Guadalix de la Sierra negaron categóricamente esta afirmación e incluso Jorge Javier Vaquerizo la corregía y calificaba su comentario de erróneo "La historia no es como tú la has contado" añadiendo el presentador que "Creo sinceramente que no has estado afortunada. Mª Jesús no creo que tu actuación haya sido la correcta". Mª Jesús contestaba repetidamente con que todo está en los vídeos y Jorge Javier la ha cortado para continuar, muy serio:

"Vemos continuamente los vídeos, hay un equipo permanentemente atento a todo lo que sucede en la casa, no creo que hayas tenido, de verdad, una reacción adecuada. Me acaban de confirmar de nuevo, mi directora, que la historia no es tal y como tú la has contado"

Esta mañana Joaquín Prat, desde 'El Programa de Ana Rosa', enviaba un contundente mensaje a la de Jaén: "Con lo bien que ibas, vas y la cagas frivolizando con un asunto tan serio como el de los malos tratos" a lo que añadía "Queda más que claro que Antonio Tejado no va con las manos detrás, María Jesús iba directamente a la final pero su actitud es inaceptable"