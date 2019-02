El cabreo de Antonio Tejado contra Candela y Sofía: "¡Están diciendo que Alejandro y yo somos maricones!”

La tensión entre Candela y Antonio Tejado y Sofía Suescun y Alejandro Albalá corta como un cuchillo y está afectando a toda la casa. Los concursantes estaban inmersos en la prueba semanal cuando las dos repescadas comenzaron a hablar por lo bajo sobre ellos y a reírse hasta que hicieron que Antonio estallara e Ylenia, como jefa de la casa, tuviera que intervenir y echarlas (sin éxito) de la zona de pruebas



Según recoge Exclusiva Digital, Candela y Sofía han hecho piña y cada vez están más unidas. Son conscientes de que a sus compañeros no les gusta la idea de que una de ellas vuelva a ser concursante de pleno derecho en la casa de Guadalix y, además, ambas han protagonizado diversos altercados con algunos de ellos. Con la situación bastante tensa, ninguna ha querido rebajarla, todo lo contrario, se han puesto las 'pinturas de guerra' y no se cortan a la hora de "incordiarles".



La situación ha llegado hasta tal punto que, mientras un grupo estaba metido en faena con la repostería de la prueba semanal, ellas revoloteaban alrededor y poniendo nerviosos a los presentes. "Me voy a cabrear de un momento a otro. Para decir que si ‘Alejandro y yo somos maricones', está el jardín", decía Tejado ante los cuchicheos y las risas de Candela y Sofía.



Ylenia no ha aguantado y, como ‘jefa de la casa' les ha pedido que se marchen: "Venga, iros de verdad, estamos trabajando. Soy la líder y si digo que os vayáis, os vais". Sofía se ha venido arriba y le ha dicho que no, que de ahí no se movían. "Tener que estar aguantando esto mientras estamos haciendo la prueba", se quejaba Antonio mientras las dos repescadas se negaban a abandonar la nave de pruebas.



Candela y Sofía no tenían ninguna gana de parar, y continuaron con sus risas, sus runrunes y sus chismes mientras sus compañeros intentaban continuar con la prueba semanal y aprenderse las recetas de repostería que componían la prueba. Harto, Antonio finalmente estalló: "Me duele que vengan a molestar y a reírse de nosotros".