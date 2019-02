Kiko Matamoros se 'descojona' de las patadas al diccionario de Paz Padilla

Alpiste para los cararios (Y ahora resulta que Kiko Matamoros ha estado "a punto" de ser padre con Cristina Pujol).

Makoke se sentaba en ‘Sálvame' para hablar de su relación con Kiko Matamoros tras los enfrentamientos televisivos que han tenido y el colaborador, en vez de responder a su ex mujer, se dirigía con sorna y en tono de burla a Paz Padilla (Kiko Matamoros: "El acuerdo de representación entre Belén Esteban y Toño Sanchís era de un 30%"):

"Tengo que confesar que me vi enterita la entrevista. Me llamó la atención la animadversión que profesaba la conductora del programa contra mí. Llegó a decir algo así como que mi vida era surrealista".

Matamoros ha recogido lo dicho por la cuentachistes gaditana (que dijo no creerse su relación con Cristina) y se ha burlado de ella y de sus meteduras de pata en directo: "A mi surrealista me parce moriste de VHS, eso es surrealismo, pero dicho esto ‘resurgiré como el ángel de fénix", decía Kiko con mucha sorna, a lo que Jorge Javier Vázquez le decía que "A ver, un lapsus lo puede tener cualquiera"

"Que sí, pero a mí eso me parece surrealismo. A mí no me parece surrealista decir que estás enamorado de una mujer porque lleves un mes con ella, ni que te quieras casar. Dijo ella que por lo menos tenían que pasar dos años ¿pero dónde está escrito eso?"