Cuando 'Ambrosia' es en realidad Apolonia Lapiedra: "Antonio Tejado era un baboso"

El martes en 'GH DÚO: Límite 48 Horas', Candela pedía permiso a Jorge Javier Vázquez para decirle en la cara a Antonio Tejado los nombres de las mujeres con las que había flirteado mientras estaba con ella.



El presentador le autorizaba a decirlo y Candela le espetaba a la cara de Antonio el nombre de "Ambrosia". El sobrino de María del Monte se partía de risa (por lo raro del nombre) y no hacía más que reírse histriónicamente de ello y de su ex Candela.



Pero la vida pone a todos los 'bocachanclas' en su sitio, y resulta que Candela equivocó el nombre -quizá por la rareza del mismo- y el que quería haber dicho es "Apolonia"



Ahora Apolonia Lapiedra ha contado su versión de la relaciónq ue mantuvo con Tejado en 'Sálvame' y la verdad es que mejor que no lo hubiera hecho porque ha dejado al concursante de 'GH DÚO' como lo que está demostrando en su participación en el reality de convivencia que es : "Estaba obsesionado conmigo". La actriz de cine para adultos ha explicado que Tejado era un "baboso" y que, cuando "surgió todo", él estaba con Candela.



Ya sabes 'Tejadito' cuando salgas de Guadalix te van a hacer varios trajes a tu medida