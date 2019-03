A 'Sálvame' no le cae bien Malú y comienza una 'campaña' en contra de la cantante

Tras salir la noticia de la presunta relación sentimental que podrían mantener la cantante Malú y el líder de Ciudadanos Albert Rivera, en 'Sálvame' no hemos oído ni una palabra positiva sobre la sobrina de Paco de Lucia.



Parece como si el programa de las tardes de Telecinco se 'hubiera marcado como objetivo' desprestigiar a la cantante. Para ello un reportero se ha ido al barrio donde vive Malú y han hablado con algunos vecinos, emitiendo las contestaciones de aquellos que opinan que la cantante no es la vecina "mas sociable del barrio"

Según recoge Exclusiva Digital, este jueves Carlota Corredera preguntaba David Valldeperas, director de 'Sálvame' que explicara por qué se le vio "fuera de sí" un día que la cantante iba a presentar un nuevo tema en ‘Sálvame'.

"Iba a cantar en ‘Sálvame' pero ni Jorge ni colaboradores se podían acercar a ella", asegura que exigía la representante de Malú.



En aquella época Malú trabajaba en ‘La Voz' en Telecinco y acudía al plató de promoción. David Valldeperas quería cebar durante el programa la actuación de la artista, pero cuando habló con su representante decidió que Malú no iba a cantar en el programa.



Según Valldeperas, la artista exigía que "Ni Jorge ni ninguno de los colaboradores de ‘Sálvame' se pueden acercar a ella" algo a lo que el director no estaba dispuesto a acceder "No hay nada más que negociar. O actúa y se adapta al programa, desde luego que no".

Pero tras unas cuantas llamadas de alta dirección de Mediaset, la cosa se solucionó: