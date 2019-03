A Emma García le da el "yuyu" en 'Viva la vida' y hace lo nunca visto en el programa

Emma García cada vez actúa de forma más extraña a como debe comportarse normalmente un presentador de televisión.



Este sábado la presentadora se iba del plató de 'Viva la vida' dejando solo al colaborador Diego Arrabal porque no quería participar en la información que el paparazzo marbellí iba a dar.



Algo que ya se sabía antes del programa puesto que figuraba en la escaleta del mismo y que desde el comienzo del mismo Emma García estuvo avanzando como cebo para mantener a los espectadores sin que cambiaran de cadena.



La información en si se trataba de unas fotos que Diego Arrabal, que parece que ahora está desenterrando todos los 'cadáveres' que tiene en su hemeroteca/ videoteca/ sonoteca particular, hizo en su día a Encarna Sánchez y que fueron motivo de un gran enfado de la periodista que incluso llegó a amenazarle de muerte.



Según recoge Exclusiva Digital, cuando llegó el momento, tras un corte de publicidad, de tratar el tema y enseñar las fotografías, Arrabal estaba solo en el plató del programa y tenía que ser el mismo quien diera la cara explicando lo que ocurría:

"Me han dejado aquí solo con lo que Encarna nunca hubiese querido que se hiciese público... y que hoy vamos a hacer público. Hasta Emma se ha tenido que ir porque se ha asustado. Estoy a punto de abrir este sobre y puedo adelantar que esta fotografía tiene más de 20 años...".

El colaborador daba paso a un vídeo y al volver al plató le acompañaba su compañera colaboradora también, Elia Gonzalo, que se había acercado para echar una mano al paparazzi. "Me dice dirección que venga porque efectivamente Emma se ha tenido que ir por lo que hay aquí", dijo señalando el sobre.



Arrabal aseguró que nadie conocía su contenido, pero que le había dado una pequeña pista a la presentadora y por eso ella decidió irse: "Dice que no quiere participar en esto".



Diego y Elia dieron entonces paso a otro vídeo distinto y de vuelta de nuevo al plató, Emma García estaba ya de nuevo en el:"Me ha dado yuyu y he dicho 'no, no, no'. Pero al final he vuelto. Es muy fuerte esto, después de 23 años, con el carácter que tenía esta mujer...".



Muy mal Emma, los "yu yus" se dejan en casa, la profesionalidad ante todo.