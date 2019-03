Muere Luke Perry, protagonista de 'Sensación de vivir', a los 52 años

El actor Luke Perry, que se hizo famoso en los 90 por protagonizar la serie 'Beverly Hills 90210', que en España se llamó 'Sensación de vivir' y la seire 'Riverdal, ha fallecido este lunes según ha confirmado su representante (Así están casi 30 años después los protagonistas de 'Sensación de vivir').

Perry, de 52 años, estaba ingresado en la UCI de un un hospital cercano a su domicilio tras haber sufrido un derrame cerebral masivo, el pasado miércoles 27 de febrero, que no ha podido superar (Series: Estos son los 'trapos sucios' que esconden los protagonistas de 'Sensación de Vivir' ).

Cuando falleció estaba acompañado de su madre, sus hermanos, sus dos hijos, su prometida y su exmujer, además de otros familiares cercanos y amigos.

"La familia agradece el enorme apoyo y las plegarias por Luke en todo el mundo, y respetuosamente solicita privacidad en este momento de dolor", dijo Robinson, citado por The Hollywood Reporter.

Su nombre real era Coy Luther Perry III. Nació en Mansfield, Ohio, y con 20 años se mudó a Los Ángeles para ser actor. Después de pequeños papeles en series y anuncios, en 1990 fue contratado para interpretar a Dylan McKay, uno de los seis personajes centrales de Sensación de vivir.

La serie fue un éxito mundial. Marcó modas y conversaciones de instituto durante una década. Dylan McKay era pareja de Brenda Walsh (Shannen Doherty), la hermana de su amigo del instituto Brandon (Jason Priestley).

Todos eran ricos y guapos y vivían en el distrito más codiciado de Beverly Hills, el que aparece en el título original de la serie.

Dylan, el personaje de Perry, era un solitario torturado con buen corazón cuyo padre había estado en prisión en varias ocasiones y, al salir en libertad, fue asesinado.

Las intrigas protagonizadas por estos adolescentes privilegiados conectaron con públicos del mundo entero. La ficción fue un éxito tardío para el productor Aaron Spelling, padre de Tori Spelling, una de las actrices de la serie, cuyo currículum como productor ya incluía Dinastía, Los Ángeles de Charlie o Hart to Hart. En los años noventa, produjo también la serie Melrose Place.

La carrera de Luke Perry en televisión continuó después de la fama mundial de Sensación de vivir, aunque nunca volvió a aparecer en un producto con tanto impacto. La serie se acabó en el año 2000.

El impacto en la cultura pop de aquella serie fue tal que Perry se parodió a sí mismo en Los Simpson o en Padre de familia, pero nunca más volvió a interpretar a Dylan McKay.

No quiso participar en un revival de la serie lanzado en 2008. En este siglo, Perry interpretó secundarios en series de éxito. Recientemente, el público más joven lo había descubierto haciendo de padre en la serie Riverdale. Su último trabajo fue una aparición en la nueva película de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, todavía pendiente de estreno.

El pasado miércoles, Fox anunció que había encargado una nueva serie de Sensación de vivir. Casi todo el reparto original estaba confirmado: Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.

Perry no se había comprometido a aparecer en la serie por problemas de agenda, principalmente por su trabajo fijo en Riverdale. Ese mismo día sufrió el derrame cerebral que lo ha llevado a la muerte.

Perry se encontraba en su casa de Sherman Oaks, un barrio acomodado al noroeste de Los Ángeles.

La llamada a los servicios de emergencia se produjo a las 9.40 locales, según informó aquel día el portal de noticias de famosos TMZ. Perry fue sedado ese mismo día.