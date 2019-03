La mujer de Toño Sanchís pone una demanda millonaria a Telecinco por grabar a sus hijos

Tras haber sido subastada la casa familiar de Toño Sánchis que tiene a las afueras de Madrid, tras el embargo judicial para saldar la deuda que según un Juzgado tiene el ex representante con Belén Esteban, la familia tiene 15 días para dejar libre el inmueble a partir del momento en que reciba la notificación judicial, aunque es probable que puedan seguir viviendo allí hasta que los niños finalicen el curso escolar, según recoge Exclusiva Digital de una información de Informalia.



Mientras Belén Esteban aprovechaba la situación momento para hacerse un buen remunerad 'Sábado Deluxe', asegurando que seguirá exigiendo más dinero a su ex representante por vía penal, aunque el juicio se prolongue hasta que los hijos de Sanchís sean mayores.



Y precisamente los niños de Toño Sanchís va a ser un nuevo frente judicial ya que el exrepresetante de la de San Blas no perdona a los medios que apoyan la campaña a favor de Belén Esteban.



Para el próximo 13 de marzo está fijada la vista, en un Juzgado de Majadahonda, que dirimirá la demanda interpuesta por Lorena, esposa de Toño, y la familia contra Mediaset España, el grupo que pilota de Paolo Vasile y en cuya parrilla de programación encontramos programa como 'Sálvame o 'Sábado DeLuxe', en los que campa a sus anchas la ex representada de Toño, y en los que ahora se ha atacado con más intensidad a Sanchís y a Lorena Romero y us familiares.



De hecho, cuando se realizó la subasta de su casa, con los cuatro niños dentro, las cámaras de Telecinco estaban en la puerta del domicilio emitiendo minuto a minuto las incidencias y no dejaron de hacerlo cuando Toño salió con uno de sus hijos de la casa. La querella de la esposa de Toño Sanchís denuncia vulneración del honor y la intimidad suya y de sus hijos. Y la Fiscalía de Menores se suma a la causa exigiendo que en la cadena no se hable de esos niños ni su imagen aparezca en las pantallas.